VIRGEM (23/8 a 22/9)

É fundamental agir com discrição e diplomacia, conforme sugere a harmonia com Saturno. Sua postura tende a ficar ambiciosa e competitiva frente ao encontro da Lua Cheia com Marte no setor do trabalho, o que acaba possibilitando conflitos de âmbito territorial.

Leia seu Horóscopo Personalizado

Saiba tudo sobre signos