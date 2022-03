ÁRIES (21/3 a 20/4)

Sua força de vontade se aflora e Marte lhe envia estímulos para você lutar pelo que deseja alcançar. Com certeza chegará lá, mesmo que tenha que batalhar muito para conquistar o seu objetivo. Finanças: promete melhoras. Amor: sucesso na vida a dois.

TOURO (21/4 a 20/5)

Ótimo momento para fortalecer parceria profissional, pois o clima é de união e muita produtividade. Finanças: trabalho em equipe renderá muita grana. Diversão: pode servir de relaxante para aliviar sua tensão profissional. Amor: alegrias na vida a dois.

GÊMEOS (21/5 a 20/6)

Trabalho poderá se desenvolver de forma surpreendente, pois você está muito hábil e criativo e boa qualidade não faltará no seu serviço. Finanças: tudo faz crer que muita grana vai correr para seu bolso! Amor: assuntos amorosos terão prioridade nesse dia.

CÂNCER (21/6 a 22/7)

Sua autenticidade tende atrair a atenção das pessoas do seu círculo social nesse período. Ótimo momento para tratar de assuntos profissionais. Finanças: segundo o astral, desse dia, haverá evolução financeira, nos seus negócios. Amor: poderá viver um belo romance.

LEÃO (23/7 a 22/8)

As pessoas com quem você convive serão importantes no seu futuro profissional. Algumas delas poderão lhe dar boas ideias para fazer seu trabalho ou negócio seguir em busca de prosperidade. Amor: Vênus acena momentos felizes na vida a dois.

VIRGEM (23/8 a 22/9)

Você nesse dia está recebendo ótimas energias astrais. Excelente momento para deslanchar sua atividade profissional, pois bons fluidos astrais estarão lhe guiando para a prosperidade. Amor: você é movido pela generosidade e todos lhe apoiam.

LIBRA (23/9 a 22/10)

Não se deixe levar pelas falsas aparências, pois alguém pode não está sendo sincero com você. Procure escolher melhor suas amizades para evitar decepção. Finanças: tudo leva crer que progredirá financeiramente. Amor: aposte no romantismo a dois.

ESCORPIÃO (23/10 a 21/11)

Você estará mais focado em seus objetivos. Isso será bom para tomar conhecimento do que precisa reformular para tornar projetos mais viáveis. Finanças: promete dias mais afortunados se tiver êxito em suas ações. Amor: paixão pode tirar sua santa paz.

SAGITÁRIO (22/11 a 21/12)

Você estará muito criativo e generoso conquistando o respeito e a admiração das pessoas ao seu redor. Finanças: ela promete que melhorará no decorrer dos vindouros dias. Amor: seu poder de sedução favorece conquistas amorosas.

CAPRICÓRNIO (22/12 a 20/1)

Nesse período, o crescimento profissional será possível se você se atualizar e inovar o que faz, pois o mercado cresce para as novidades. Finanças: procure respeitar seus limites, não gaste acima do que ganha. Amor: faça alguma coisa para o relacionamento fluir melhor.

AQUÁRIO (21/1 a 19/2)

Você está muito objetivo e consistente em seus argumentos nesse período. Ótimo para buscar novos contatos e definir acordos. Finanças: seja criativo e torne o seu trabalho mais rendoso. Amor: divida suas conquistas com seu amor.

PEIXES (20/2 a 20/3)

Sua imensa imaginação pode expandir seus horizontes profissionais. Busque inovar o que faz e aumentar seus contatos. Assim, progredirá, naturalmente. Finanças: você tem tudo aumentar seus ganhos, pois está muito criativo. Amor: felicidade à vista!