CAPRICÓRNIO (22/12 a 21/1)

Devido à Lua Cheia na área material, tente aperfeiçoar sua relação com o patrimônio. A vida privada tende a ganhar em prazeres com a passagem de Vênus no setor íntimo, envolvendo uma maior consciência do seu valor como pessoa e do que aperfeiçoar nos relacionamentos.

