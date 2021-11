ÁRIES (21/3 a 20/4)

Sua ficha astral lhe garante muita determinação e espírito de luta. Veja: - Elemento: Fogo. Modalidade: Impulsivo. Signo complementar: Libra. Regente: Marte. Dinheiro: não faltará grana esse ano, para suas despesas. No amor, sucesso na vida amorosa.

TOURO (21/4 a 20/5)

Tente sintonizar o seu serviço de acordo com as necessidades atuais do mercado de trabalho. Nesse ano, evolução será mais exigida do que nunca para se obter sucesso profissional. Dinheiro: grana extra à vista! No amor, êxito na vida amorosa ou no lar.

GÊMEOS (21/5 a 20/6)

Ouça suas vozes interiores e ganhará maior sintonia com a sabedoria espiritual. Isso, lhe tornará mais leve e feliz. Divertimento: procure assistir a um filme de preferência religioso. Dinheiro: lucros com serviços extras. No amor. Invista na vida amorosa.

CÂNCER (21/6 a 22/7)

O momento lunar favorece o seu lado criativo. Boas ideias e realizações não faltarão para produzir trabalhos expressivos. Divertimento: busque passear. Dinheiro: fase de bons ganhos. No amor, alegrias na vida amorosa para quem tem vida conjugal.

LEÃO (23/7 a 22/8)

Ansiedade para conquistar as coisas não ajudará em nada. Será total desperdício de energias. Tenha calma e espere melhores momentos na sua vida. Dinheiro: o Sol, iluminará os seus negócios. Prosperidade à vista! No amor, muita paz e alegria no lar.

VIRGEM (23/8 a 22/9)

Sua eficiência profissional poderá ser testada. Portanto, use toda sua criatividade para se destacar no seu ambiente de trabalho. Divertimento: que tal uma ótima pescaria para relaxar? Dinheiro: situação normal. No amor, romance precisando mudar rotina.

LIBRA (23/9 a 22/10)

Com iniciativas recentes os resultados não serão imediatos. Prime pela paciência e os resultados virão de acordo com os seus esforços. Dinheiro: aos poucos ele chegará de forma constante. No amor, poderá viver momentos felizes a dois. Vênus acena isso.

ESCORPIÃO (23/10 a 21/11)

Parceria não está favorecida. Não espere pelos outros, aquilo que você mesmo não consegue realizar. Melhor repensar sua vida profissional para ver o que pode mudar para torná-la mais produtiva. Dinheiro: não faltará. No amor, muito afeto no romance.

SAGITÁRIO (22/11 a 21/12)

Júpiter, regente deste signo, assinala que tudo deverá rolar melhor na sua atividade. Progresso profissional em marcha! Dinheiro: Muita grana se consegue com trabalho de boa qualidade e isso, você sabe fazer bem. No amor, Vênus, acena paixão ardente!

CAPRICÓRNIO (22/12 a 20/1)

Maior disposição para realizar suas tarefas profissionais. Saturno, regente deste signo, acena por uma fase de prosperidade mas, de forma lenta. Dinheiro: vai demorar um pouco entrar um dinheiro, mas, virá. Amor: é melhor repensar sua vida afetiva.

AQUÁRIO (21/1 a 19/2)

Fase das mais movimentadas na vida profissional, com mais serviços e mais ganhos. Diversão: você precisa relaxar. Busque um pouco mais de diversão para melhorar o seu humor. Dinheiro: poupe mais, tá? No amor, romantismo em alta e alegria à vista!

PEIXES (20/2 a 20/3)

Você sabe o que quer para essa nova fase? Faça uma análise da sua vida e veja o que está faltando para sua realização pessoal e profissional. Dinheiro: Netuno e Júpiter, prometem prosperidade financeira. No amor, poderá iniciar um novo relacionamento.