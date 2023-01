ESCORPIÃO (23/10 a 21/11)

Procure não deixar que lhe falte empatia no trato humano. Você pode se expressar de modo mais seguro e com um pensamento crítico bem estruturado frente à harmonia lunar com Sol, Urano e Plutão, o que lhe dá distinção no círculo de confiança.

