ÁRIES (21/3 a 20/4)

Nesse período, procure trabalhar a sua ansiedade para não tomar decisões precipitadas. Saiba resolver os problemas do dia a dia com calma. Tente ser mais flexível. Bom momento no campo social. Conte mais com o apoio dos outros.

TOURO (21/4 a 20/5)

Se as pressões se tornarem insuportáveis, o jeito é mudar. Um bom trabalho é aquele que inclui prazer e dedicação. É tempo de apostar no novo que transforma a energia e renova as forças. A energia desta fase facilita seu progresso. Siga os instintos.

GÊMEOS (21/5 a 20/6)

Nesse período, use a sua capacidade de luta e coragem para fazer valer os seus direitos. Onda de positividade no seu setor de trabalho. Portanto, aproveite esta boa fase. Suas atividades externas, sociais e profissionais ficarão em evidência.

CÂNCER (21/6 a 21/7)

A Lua poderá trazer expansão em suas ambições, relações sociais e atividades externas. Terá simpatia, carisma e magnetismo pessoal. Poderá ter de volta antigas relações e ambientes sociais. Favorece o que fizer em benefício daqueles que realmente ama.

LEÃO (22/7 a 22/8)

O conselho do cosmos nesta fase é que você tente fazer algo para ficar mais alegre. Uma boa opção para você seria retirar-se um pouco da sua rotina para respirar ar puro. Fique sozinho e medite sobre os seus novos planos. Você está vivendo o seu grande momento.

VIRGEM (23/8 a 22/9)

Trabalho: O acerto de contas não pode mais esperar. O que não deu certo não deve mais tomar o seu tempo. Há novos desafios chegando e é preciso estar a postos para assumi-los. Aproveite o período para conversar e propor novas ideias.

LIBRA (23/9 a 22/10)

Para que venha a obter sucesso na sua produção você deve passar por provas de desprendimento como uma forma de testar a sua capacidade de desapego. É tempo de abrir mão dos excessos. Não permita que a timidez atrapalhe o seu caminho.

ESCORPIÃO (23/10 a 21/11)

O Sol está iluminando sua mente para poder resolver com sucesso, as pendências e assuntos do passado. Abra espaço interior e ganhe mais liberdade. Momento de grande produtividade mental. O poder das ideias deve ser transformado em fatos.

SAGITÁRIO (22/11 a 21/12)

Excelente astral. Sensação de que algo muito bom poderá acontecer. Existe um clima interessante para investir em novas propostas nos campos profissional, pessoal e social. Aproveite. Boa reação em situações difíceis. Bom momento no campo espiritual.

CAPRICÓRNIO (22/12 a 20/1)

Esse é um bom período para você bombar em assuntos referentes a sua carreira profissional. Portanto, nem pense em perder as oportunidades

que se apresentarem. Quando chegar

a chance, agarre-a com toda a sua força que você tem e não a solte nunca mais.

AQUÁRIO (21/1 a 19/2)

A Lua amplia seus sentimentos. Irá se sentir mais confiante em si mesmo. No trabalho esta fase está muito favorável, principalmente se você souber se adaptar às circunstâncias. Deixe um pouco o barco correr. Bom momento no campo das amizades.

PEIXES (20/2 a 20/3)

Você entende o valor da conversa tanto para sua vida pessoal como profissional. Procure estabelecer acordos com as pessoas com que convive. Use o lado positivo da personalidade para chegar onde deseja. Procure ativar seu lado criativo.