ÁRIES (21/3 a 20/4)

Nesta fase seus interesses vão se combinar com os de outras pessoas. Consequentemente, muitas ideias surgirão Provavelmente você não vai conseguir ficar parado e formará grupos. Dica: todas as questões que envolvem dinheiro merecem atenção redobrada.

TOURO (21/4 a 20/5)

Procure agir mais. O Universo hoje parece pedir mais velocidade a você em suas ações para que seus planos aconteçam no tempo certo. Muitas ideias sem ação nada são, apenas coisas engavetadas. Tenha uma nova postura diante disso. Bom momento profissional.

GÊMEOS (21/5 a 20/6)

Elemento: ar. Modalidade: mutável. Signo complementar: Sagitário. Regente: Mercúrio. Período de grandes realizações no campo profissional, procure, no entanto, não argumentar com ninguém os planos. Satisfação na área profissional. Você conseguirá vencer.

CÂNCER (21/6 a 21/7)

No amor, o período é de forte tentação para a conquista. Escolha logo o que tiver que escolher. Siga firme e determinado na sua prioridade de opção. Este período favorece novos projetos e os estudos. Você precisa buscar atividades que exijam grande concentração.

LEÃO (22/7 a 22/8)

Elemento: fogo. Modalidade: fixo. Signo complementar: Aquário. Regente: Sol. Você sente energia e determinação para correr atrás de seus objetivos profissionais. Aproveite a fase para construir alianças com pessoas importantes. O momento é favorável para investimentos.

VIRGEM (23/8 a 22/9)

Amor: você já ouviu dizer que quando a esmola é muita o santo desconfia? Se você concorda com isso, o ideal é mudar seus pensamentos , porque está tudo correndo a seu favor. Mais do que você imagina. Curta o que lhe é de direito sem culpa.

LIBRA (23/9 a 22/10)

Mantenha o foco em seus objetivos profissionais, pois alguém poderá ser mais exigente com você. Preste atenção aos detalhes e à reação das pessoas à sua volta. Tenha paciência com os outros. Momento de demonstrar uma percepção muito mais aguçada dos fatos.

ESCORPIÃO (23/10 a 21/11)

Projete um novo futuro feliz e pleno de realizações. Com persistência e tenacidade, atingirá todos os seus objetivos. Entrada de dinheiro extra. Se estiver se sentindo só, poderá embarcar na ideia fixa de ter uma relação amorosa sólida.

SAGITÁRIO (22/11 a 21/12)

As viagens a trabalho estão favorecidas e você poderá se esforçar mais no trato com as pessoas. Vida afetiva num momento estável. Será bom ter fé em alguma coisa. Aproveite este momento para renovar suas esperanças. Faça alguma coisa que dê prazer, você merece.

CAPRICÓRNIO (22/12 a 20/1)

Elemento: terra. Modalidade: impulsivo. Signo complementar: Câncer. Regente: Saturno. Trabalho: é possível que nesse período ideias suas surpreendam as pessoas. São inovadoras, inteligente se criativas. Não permita que se apropriem delas. Bom momento no campo amoroso.

AQUÁRIO (21/1 a 19/2)

Dia agradável em que tudo dará certo. Produtividade e tendência para a economia. Período de lucidez, você não deve esquecer das coisas que descobrir agora, mesmo que sejam apenas detalhes, elas serão valiosas no futuro. Harmonia familiar.

PEIXES (20/2 a 20/3)

Elemento: água. Modalidade. Mutável. Signo complementar: Virgem. Regente: Netuno. Busque as coisas boas da vida. Organize suas obrigações diárias de maneira mais prática. Seja responsável ao cair na diversão. Surgirão boas oportunidades de divulgar o trabalho.