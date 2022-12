ÁRIES (21/3 a 20/4)

O momento demanda autocuidado! A Lua segue harmonizada a Mercúrio, Vênus, Urano e Plutão, o que pode promover um prazeroso envolvimento com o dia a dia, em meio ao exercício do pensamento crítico e criativo. Mas procure evitar se exceder no ritmo de trabalho.

