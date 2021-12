ÁRIES (21/3 a 20/4)

Elemento: fogo. Modalidade: impulsivo. Signo complementar: Libra. Regente: Marte. Trabalho: muita disposição para conquistar o seu espaço usando de suas habilidades profissionais. Amor: você estará muito sonhador nesse período.

TOURO (21/4 a 20/5)

Trabalho: um novo desafio vai estimular a lotar pela realização de seus projetos. Amor: aproxime-se mais de seu ambiente familiar. O período favorece a conversa e os momentos de troca de afeto com pessoas queridas. Pode se preparar para acontecimentos inesperados.

GÊMEOS (21/5 a 20/6)

Apoio de pessoas da família e boas surpresas no amor. Favorecidos os assuntos domésticos e a saúde. Você pode pensar num passeio ou numa viagem para curtir junto da pessoa amada. Solução positiva para os negócios, mas não se deixe levar pelo descaso.

CÂNCER (21/6 a 21/7)

É sempre bom refletir. Mas não se prenda ao passado. Momento de sorte e alegria. Você está comunicativo, porém firme, transmitindo confiabilidade. As pessoas ao seu redor vão sentir uma grande empatia por você nesse período. Vida afetiva também favorecida.

LEÃO (22/7 a 22/8)

Os sinais que o corpo envia pela sensação de prazer ou dor merecem sua atenção. Mudanças intensas influenciarão a sua saúde. O céu ajuda a esclarecer questões familiares e a corrigir os erros do passado. Poderá ficar feliz quando descobrir quanto afeto existe por aí.

VIRGEM (23/8 a 22/9)

Acerte sua vida no que for possível. Que tal dar fim àquelas pendências chatinhas? Quando acreditamos em algo de verdade, como mágica, as coisas acontecem. Tenha fé em si mesmo e em suas opiniões. Este é um recado que vem diretamente do céu.

LIBRA (23/9 a 22/10)

Amor: clima agradável na companhia dos familiares. Saúde: boa disposição para práticas esportivas. Trabalho: tenha cuidado com os gastos, mesmo que seja data especial e pretenda agradar alguém. Sua determinação leva você a conquistar o que deseja.

ESCORPIÃO (23/10 a 21/11)

Momento muito favorável para a vida profissional, você colherá os frutos do que plantou com tanto carinho e dedicação. Poderá receber um aumento ou encontrar um bom emprego. A vida afetiva passa por um período de muita tranquilidade. Saúde em fase excelente.

SAGITÁRIO (22/11 a 21/12)

Elemento: fogo. Modalidade: impulsivo. Signo complementar: Gêmeos. Regente: Júpiter. É possível que consiga realizar alguma coisa que deseja há muito tempo. No trabalho, poderão ocorrer algumas modificações que você deve aceitar e acompanhar a maré.

CAPRICÓRNIO (22/12 a 20/1)

Elemento: terra. Modalidade: impulsivo. Signo complementar: Câncer. Regente: Saturno. Pense mais sobre a vida. Seu lado espiritual está em destaque nesse período, motivando você a se conhecer melhor. Aproveite para ter novas experiências. Diversificação é a palavra de ordem.

AQUÁRIO (21/1 a 19/2)

Dia agradável em que pintarão bons papos com pessoas amigas. Aproveite esse período para dar vazão a sua vontade de falar; esqueça a timidez e conte histórias com detalhes e observações tão românticas como só você sabe fazer. Saúde em fase muito favorecida.

PEIXES (20/2 a 20/3)

Amor: a pessoa amada precisará de você Saúde: boa disposição para exercícios. Trabalho: é seu lado inovador que fará toda a diferença. Abrirá portas e impressionará positivamente quem avalia seu trabalho. Ouse. Dia agradável em que pintará bons papos.