AQUÁRIO (21/1 a 19/2)

Versatilizar processos pode se mostrar a melhor opção para lidar com os problemas. Com Lua e Urano harmonizados, você tende a contar com um pensamento inovador. Isso ajuda com a gestão dos desafios domésticos, mesmo que os desafios se façam presentes para materializar suas ideias.

