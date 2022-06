ÁRIES (21/3 a 20/4)

Elemento: fogo. Modalidade: impulsivo. Signo complementar: Libra. Regente: Marte. Com cautela, concretize projetos. Concentre sua energia em coisas que lhe trarão segurança. Nos negócios, busque a estabilidade financeira. Sorte!

TOURO (21/4 a 20/5)

Neste momento é necessário perceber onde está pisando, principalmente no que se refere a assuntos financeiros. Preste atenção a contratos e documentos. Neste período sua imagem está em destaque. Aproveite que sua personalidade o ajuda a fazer a diferença em grupos.

GÊMEOS (21/5 a 20/6)

Elemento: ar. Modalidade: mutável. Signo complementar: Sagitário. Regente: Mercúrio. No trabalho, você está na fase de sucesso, grande capacidade de solução de problemas em andamento. No amor, o momento é de ação.

CÂNCER (21/6 a 21/7)

Saia e vá em busca de seus ideais, não fique esperando as coisas acontecerem, faça você mesmo com que elas aconteçam. No amor espere uma grande surpresa. Cuidado para não sufocar a pessoa amada com excesso de carinhos; dê-lhe espaço para que ela se mostre.

LEÃO (22/7 a 22/8)

Você terá a determinação e a força de vontade para correr atrás do que deseja. O momento é bom para se dedicar às atividades profissionais. Contudo, você deve ter cuidado com suas emoções. Bom momento no campo espiritual. Procure se dedicar mais aos estudos.

VIRGEM (23/8 a 22/9)

Dia favorável. Trabalho: suas ideias favorecerão a solução de problemas financeiros e isso diminuirá a tensão de todos. Empurrões que você pode chamar de estímulos, surgirão naturalmente exigindo decisões rápidas e certeiras para que você continue crescendo.

LIBRA (23/9 a 22/10)

Elemento: ar. Modalidade: impulsivo. Signo complementar: Áries. Regente: Vênus. Evite atritos com os superiores no trabalho. Seu poder mental estará ativado. Peça ao cosmos, benefícios para si e para todos à sua volta. Projete um futuro maravilhoso.

ESCORPIÃO (23/10 a 21/11)

Sua competência produtiva está sendo mais valorizada. É hora de você dar andamento aos seus projetos, até mesmo aqueles parados, qualquer coisa pode acabar gerando crescimento. Você pode se sair bem em tudo o que exija cooperação e conciliação.

SAGITÁRIO (22/11 a 21/12)

Use sua natureza corajosa e encare o dia com otimismo. Isso atrairá vibrações melhores. Você não vai se contentar com pouco, por isso precisará de muita energia para batalhar por aquilo que quer. Bom momento no campo sentimental.

CAPRICÓRNIO (22/12 a 20/1)

Seu signo precisa de novidades o tempo todo. Isso vai ficar óbvio para você agora. Não engavete seus projetos nesse período. Ao reconhecer o seu próprio valor, você eleva consideravelmente a sua autoestima e os relacionamentos ficam mais harmoniosos.

AQUÁRIO (21/1 a 19/2)

Elemento: ar. Modalidade: fixo. Signo complementar: Leão. Regente: Urano. Renovações na vida afetiva. Bom período para aprofundar laços e cultivar relacionamentos promissores. A vida a dois deve ocupar lugar de destaque no período.

PEIXES (20/2 a 20/3)

Elemento: água. Modalidade: mutável. Signo complementar: Virgem. Regente: Netuno. Você está em uma fase em que percebe a importância de relacionamentos de amizade para sua vida. Aproveite o apoio e a companhia de seus amigos.