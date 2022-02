ÁRIES (21/3 a 20/4)

Excelente momento para desenvolver o seu talento em novas atividades, pois Marte, regente deste signo, estimula o trabalho de requintada qualidade e você está em condições de fazer isso. Finanças em alta. No amor, sinal verde para romance feliz.

TOURO (21/4 a 20/5)

Ainda que esteja seguro de seus argumentos evite bater de frente com interesses de concorrentes, pois isso pode gerar conflito ideológico. O ideal será dar espaço para flexibilidade. Nas finanças, melhoria financeira! No amor, paixão repentina à vista!

GÊMEOS (21/5 a 20/6)

Antes de fechar um negócio procure pesar os aspectos positivos e negativos do que tende a empreender, pois nem tudo é como parece e prejuízo não está descartado. Nas finanças, é hora de investir o seu com mais segurança. No amor, alegrias no lar.

CÂNCER (21/6 a 22/7)

As conversas tendem a fluir harmoniosamente nesse período e aumentar elos de amizades. Isso poderá beneficiar o setor profissional, pois negócios tendem a surgir. Nas finanças, clima de prosperidade! No amor, vida amorosa tende a aumentar felicidade a dois.

LEÃO (23/7 a 22/8)

Comentários polêmicos não estão descartados nas suas relações profissionais, pois pessoa discordante de suas ideias pode surgir só pelo prazer de se opor a você. Fale o mínimo possível! Nas finanças, elas vão caminhar bem. No amor, êxito amoroso!

VIRGEM (23/8 a 22/9)

Choques de interesse pode levar você a dialogar com concorrentes. Nesse caso, será fundamental flexibilidade para se chegar a um bom acordo. Nas finanças, pesquise o mercado antes de investir o seu dinheiro. No amor, promova paz e alegria no seu lar.

LIBRA (23/9 a 22/10)

Se você se estiver meio desconfortável em alguma área da sua vida, saiba que isso é um bom sinal, pois viemos a este mundo físico para trabalhar e assim merecer nossa própria plenitude. Nas finanças, evolução à vista! No amor, clima feliz para quem ama.

ESCORPIÃO (23/10 a 21/11)

Questões que precisam ser analisadas merecem prioridade, pois elas podem auxiliar suas tomadas de decisões quanto à vida prática. Lazer: que tal assistir uma comédia teatral? Nas finanças, cuidado com investimento arriscado. No amor, clima romântico.

SAGITÁRIO (22/11 a 21/12)

Para chegar ao lugar desejado, terá que dar o primeiro passo. Portanto, parta para concretizar seus objetivos. Boa viagem! Nas finanças, Júpiter, regente deste signo, acena prosperidade para quem ousa em algum negócio. No amor, muita paz no lar.

CAPRICÓRNIO (22/12 a 20/1)

Se desejar ser líder de alguma coisa, você terá de mostrar habilidade para liderar. Ganhar a confiança e respeito das pessoas será fundamental para você dirigir qualquer grupo de seguidores nesse período. Melhoria financeira está por vir. No amor, felicidade vai marcar o dia.

AQUÁRIO (21/1 a 19/2)

Indecisão pode marcar o seu momento e você oscilar entre atitudes de dependência e individualismo. Procure ser mais objetivo e atuante, assim terá decisão para tudo. Nas finanças, elas caminham para a prosperidade. No amor, não agrade quem não te ama.

PEIXES (20/2 a 20/3)

Esteja aberto às inovações. Articule-se com gente intelectual e criativa, pois uma fonte de conhecimento pode melhorar sua carreira profissional. Nas finanças, nessa fase, negócios tendem a ser mais lucrativos. No amor: solteiros! Realização amorosa no ar!