VIRGEM (23/8 a 22/9)

É importante buscar entendimento sobre as necessidades. Mercúrio passa a transitar pela área familiar, podendo evidenciar um momento de maior envolvimento no planejamento doméstico, de maiores conversas com o entorno imediato e de maiores prazeres no círculo íntimo.

