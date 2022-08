CÂNCER (21/6 a 22/7)

Os círculos de confiança tendem a se fortalecer frente à harmonia com Mercúrio e Plutão. Sua capacidade de liderança pode se fazer presentes com a Lua harmonizada a Urano e Marte, mas busque estruturar as ações com quem você convive de maneira a evitar precipitações.

