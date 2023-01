GÊMEOS (21/5 a 20/6)

Busque não dar peso ao drama, agindo de forma objetiva no trato humano. As parcerias tendem a se mostrar fundamentais. As relações de trabalho podem esbarrar em desafios de ordem emocional, visto que a tensão Lua-Netuno prejudica o seu jeito de lidar com as diferenças.

