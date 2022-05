ÁRIES (21/3 a 20/4)

Bom período para se dedicar à família e buscar entendimento em relacionamentos afetivos. Trabalho: As chances de expansão vão aparecer pouco a pouco. Analise cada uma com o máximo de realismo. Muita felicidade e realização em amor.

TOURO (21/4 a 20/5)

Confiança e otimismo ao lidar com as pessoas. A fase será mais proveitosa se conseguir a ajuda de colegas no empreendimento que está desenvolvendo. É um excelente período para se revelar à pessoa a quem ama e demonstrar todo seu carinho e ternura.

GÊMEOS (21/5 a 20/6)

Boa chance de melhorar o relacionamento com amigos e pessoas próximas. É hora de fazer as pazes com o mundo. Procure pensar em si mesmo como parte de um todo, assim terá a impressão de que o mundo inteiro está lhe protegendo.

CÂNCER (21/6 a 21/7)

O período favorece as suas amizades, os seus sonhos e as suas esperanças. Você receberá ajuda e poderá alcançar uma boa condição social, graças a sua capacidade profissional. Haverá boas surpresas nessa fase, onde você tiver menos expectativa. Portanto, esteja preparado.

LEÃO (22/7 a 22/8)

É importante manter uma relação transparente com os seus queridos. Importantes verdades devem ser discutidas e não mais adiadas. Nos negócios, você poderá alcançar alguma vantagem, mas verifique se o custo delas vale a pena. Não tenha pressa e continue.

VIRGEM (23/8 a 22/9)

A Lua passa por sua área comunicativa e beneficia a harmonia em suas relações pessoais. Seu senso de liderança está em evidência. Momento de prazer e diversão ao lado de quem ama serão estimulantes. Muito otimismo e disposição.

LIBRA (23/9 a 22/10)

A fase motiva a investir em sua qualidade de vida. Procure colocar suas ideias em prática para ter uma vida mais saudável. Reavalie os seus hábitos. Fase de renovação. Não convém forçar o que não deu certo até agora. Boa disposição para o amor.

ESCORPIÃO (23/10 a 21/11)

Dê asas à sua imaginação. Meio social bastante intenso, porém interessante e promissor. Vida profissional estabilizada. Hoje você terá uma surpresa pra lá de agradável. Aquela pessoa está se chegando, trazendo alegrias ao coração. Bom momento no campo profissional.

SAGITÁRIO (22/11 a 21/12)

Seja persistente no trabalho. A independência pode estar à caminho. Dedique-se à família e ao seu amor, criando um espaço harmonioso. Algo inesperado pode acontecer, sacudindo as suas crenças. A imaginação está muito liberada, assim como a intuição.

CAPRICÓRNIO (22/12 a 20/1)

Não deixe que o orgulho desfalque sua felicidade. O alerta é válido, pode acreditar. É hora de colocar suas responsabilidades em dia. Procure estabelecer parcerias e associações com pessoas próximas. Aprenda a superar as diferenças. Fase favorável às viagens.

AQUÁRIO (21/1 a 19/2)

Compreensão na vida afetiva. Aproveite o momento favorável e faça uma boa viagem com a pessoa amada, será emocionante e inesquecível. Facilidade nos relacionamentos afetivos e na vida conjugal, principalmente se o nativo for do primeiro decanato.

PEIXES (20/2 a 20/3)

Elemento: água. Modalidade: mutável. Signo complementar: Virgem. Regente: Netuno. As atividades culturais e religiosas estão favorecidas, mas nem por isso esqueça das obrigações do cotidiano. No amor, astral tranquilo. O momento também é favorável à saúde.