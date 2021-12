ÁRIES (21/3 a 20/4

Elemento: fogo. Modalidade: impulsivo. Signo complementar: Libra. Regente: Marte. Amor: entre o que o coração quer e o que as palavras mostram, pode haver uma distância incrível. O ideal é ir direto ao ponto e, com todo o charme do mundo, definir as situações que importam.

TOURO (21/4 a 20/5

Elemento: terra. Modalidade: fixo. Signo complementar: Escorpião. Regente: Vênus. Dedique-se mais a saúde de seu corpo. Que tal rever a alimentação e planejar a rotina para torná-la mais organizada e saudável? Cuide-se. Bom momento no campo emocional.

GÊMEOS (21/5 a 20/6

Os nativos deste signo estão recebendo vibrações excelentes, que agilizam a mente e ainda clareiam as ideias. Além disso, a sua vida profissional está recebendo uma grande proteção, aumentando sua capacidade de vencer as disputas profissionais.

CÂNCER (21/6 a 21/7

Período favorável aos romances e namoros, disposição afetuosa e sonhadora, procurando um par para compartilhar as alegrias da vida. Aproveite e divirta-se bastante. No plano profissional, boas oportunidades começam a surgir nesta fase. Esteja atento.

LEÃO (22/7 a 22/8

Tudo indica que é possível manter um diálogo franco com as pessoas. Porém, é preciso habilidade para não liberar todas as suas fraquezas de uma só vez. É tempo de falar com generosidade. O seu pensamento está mais claro. Bom momento no campo afetivo.

VIRGEM (23/8 a 22/9

Elemento: terra. Modalidade: mutável. Signo complementar: Peixes. Regente: Mercúrio. Seu lado mais sociável e divertido está em destaque. Aproveite o dia para se distrair, já que amanhã você provavelmente terá que se concentrar na rotina.

LIBRA (23/9 a 22/10

Elemento: ar. Modalidade: impulsivo. Signo complementar: Áries. Regente: Vênus. Aproveite o dia para refletir sobre seus reais objetivos de vida. Invista em atividades culturais ou, quem sabe, numa viagem. Recarregue as energias. Bom momento no campo sentimental.

ESCORPIÃO (23/10 a 21/11

Elemento: água. Modalidade: fixo. Signo complementar: Touro. Regente: Plutão. Se as suas estruturas estiverem sólidas, as mudanças serão mais aproveitadas. No amor, você precisa dar uma chance para alguém que está muito próximo de você.

SAGITÁRIO (22/11 a 21/12

Muita imaginação e inspiração criadora; ligação com o mundo espiritual. Percepções que ultrapassam os limites da razão. Descontração e alegria. Seu poder de atrair pessoas está no auge. Quando falar ou escrever, encantará com sua criatividade.

CAPRICÓRNIO (22/12 a 20/1

Amor: imprevistos, novidades, surpresas continuam presentes o tempo todo. Mas, o que está ao alcance de suas mãos é de responsabilidade sua. Não deixe que nada desapareça por falta de atenção. Hoje, felizmente, você presta mais atenção aos seus sentimentos.

AQUÁRIO (21/1 a 19/2

Tenha fé e siga uma crença, seja ela qual for, acreditando que existe um poder superior nos protegendo. Benefícios inesperados podem acontecer a qualquer momento neste período. O ser amado lhe proporcionará momentos maravilhosos.

PEIXES (20/2 a 20/3

Ao se habituar a parar para recuperar as forças, dificilmente ficará sujeito aos danos causados pelo estresse. É tempo de evitar um número de compromissos que possa sugar a sua energia. Suas melhores qualidades estão em destaque.