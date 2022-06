ÁRIES (21/3 a 20/4)

Trabalho: a boa concentração será fundamental para fazer serviço de qualidade. Saiba que Marte está enviando vibrações para que tenha maior disposição para produzir bastante e ganhar muito. Grandeza é com Marte! Aproveite! Amor: alguém distante poderá retornar.

TOURO (21/4 a 20/5)

Trabalho: o que não dar resultado deve ser esquecido para sempre. O que cria raízes deve ser cultivado para ir longe. Júpiter, símbolo de expansão, está bem posicionado no céu, portanto, é possível contar com ele para progredir. Amor: muita harmonia na vida a dois.

GÊMEOS (21/5 a 20/6)

Trabalho: hoje, você quer fazer atividades individuais. Deseja inovar alguma coisa, isso será possível, já que sua criatividade está em alta. Invente, crie pois, sua mente está cheia de coisas maravilhosas. Amor: lealdade e respeito fazem o romance ser duradouro.

CÂNCER (21/06 a 21/7)

Trabalho: os vindouros dias prometem muita produtividade e elevação financeira. Na vida social, encontros com pessoas importantes darão um novo colorido na sua elite. Agitação e alegria não faltarão. Amor: torne o seu relacionamento mais feliz. Que tal uns beijinhos?

LEÃO (22/7 a 22/8)

Trabalho: você saberá encarar algumas mudanças que virão no setor profissional, você sabe sempre tirar partido delas. Será mais uma oportunidade para você demonstrar suas habilidades. Amor: alguém bem-intencionado poderá tentar entrar em sua vida.

VIRGEM (23/8 a 22/9)

Trabalho: antigas preocupações profissionais desaparecerão da sua mente. Bons negócios surgirão e aliviarão o seu lado financeiro. Vida social, novas amizades serão possíveis se você souber usar bem o seu magnetismo. Amor: para relaxar passeie com quem ama.

LIBRA (23/9 a 22/10)

Trabalho: seu dinamismo e concentração estão acima do normal e isso, facilitará maior produtividade na sua atividade. Sua força de vontade permitirá que atinja seus objetivos profissionais. Amor: o momento mais tranquilo faz com que seus sentimentos se aflorem.

ESCORPIÃO (23/10 a 20/11)

Trabalho: fique alerta ao rumo do seu dinheiro e não deixe suas contas saírem do seu controle. Uma atividade extra pode ajudar no equilíbrio do orçamento. Amor: algo irá te surpreender no seu romance e trará muita alegria e paz emocional. O amor está no ar!

SAGITÁRIO (22/11 a 21/12)

Trabalho: só projetar não basta, só tem sentido se for colocada em ação. Isso é o que mostra quando a Lua está em Sagitário. Priorize o que for mais viável e bola pra frente! Resultados virão. Amor: fase favorável para assumir relacionamento sério.

CAPRICÓRNIO (22/12 a 21/1)

Trabalho: nesse períodonão insista em um projeto que parece pouco viável. Invista no novo. Vida social: tudo indica que fará novas amizades. Você precisa conversar mais e se divertir para mudar um pouco a rotina. Amor: você está de bem com a vida e irradiará simpatia e alegria.

AQUÁRIO (21/1 a 19/2)

Trabalho: se pretende crescer, atualize o que faz para poder competir com seus concorrentes. Você deve ficar sempre disponível para o novo pois, ele não para de surgir, isso significa evolução. Amor: livre-se da rotina a dois. Programe novos passeios para vocês.

PEIXES (20/2 a 20/3)

Trabalho: invista na sua carreira profissional através de curso de aperfeiçoamento. Vida social: período de surpresas gostosas na sua elite, aguarde novidades, elas vindo aí. Amor: uma viagem a dois seria um presentão para vocês e daria um colorido romântico.