ÁRIES (21/3 a 20/4)

Busque avaliar os prós e os contras dos acontecimentos para sua segurança. Sua postura tende a ser marcada pela praticidade e ousadia com Lua, Marte e Urano juntos no setor material. Você pode ficar na dianteira de oportunidades, mas a falta de bom senso traz situações de risco.

TOURO (21/4 a 20/5)

Tente aproveitar as oportunidades, sem deixar de fazer uma análise de risco para evitar prejuízos, sobretudo frente às responsabilidades do dia a dia, dada a tensão com Mercúrio e Saturno. Um forte desejo de expansão tende a levar você a superar seus limites nesta fase.

GÊMEOS (21/5 a 20/6)

É importante evitar reagir às circunstâncias, pois a fase demanda contenção de movimentos, reflexões críticas e planejamento, dada a tensão com Marte e Saturno. Uma forte irritabilidade pode aflorar em sua postura ao lidar com os problemas, já que Lua, Marte e Urano se encontram no setor de crise.

CÂNCER (21/6 a 22/7)

Procure não se expor excessivamente e tente lidar de modo diplomático com as diferenças. Durante este momento astrológico, uma postura criativa e dinâmica tende a marcar sua forma de lidar com as pessoas. Contudo, isso não lhe impede de se envolver em conflitos.

LEÃO (23/7 a 22/8)

Que tal atuar com ética? Você tende a ser guiada por uma postura ambiciosa e destemida frente às oportunidades de expansão profissional, pois Lua, Marte e Urano se encontram no setor do trabalho. Tente não deixar que a cobiça suba à cabeça a ponto de afetar suas parcerias.

VIRGEM (23/8 a 22/9)

Problemas não resolvidos tendem a ganhar maiores proporções. Lua, Marte e Urano juntos no setor espiritual podem lhe fazer buscar situações dinâmicas. Busque se abrir às oportunidades, mas é importante evitar se lançar no desconhecido ou escapar de contratempos do dia a dia.

LIBRA (23/9 a 22/10)

Busque cultivar autocrítica e cautela. A Lua encontra Marte e Urano no setor íntimo, podendo lhe fazer superar seus limites como caminho de autoafirmação. Tente rever seus conceitos, já que Mercúrio e Saturno tensionados apontam falhas de julgamento.

ESCORPIÃO (23/10 a 21/11)

Tente somar esforços. Sua postura nos relacionamentos tende a ficar mais impetuosa com o encontro Lua-Marte-Urano em conflito com seu signo, o que demanda atenção para que as pessoas não se sintam tímidas ou mesmo coagidas.

SAGITÁRIO (22/11 a 21/11)

Mercúrio e Saturno tensionados podem pedir maior capacidade de escuta e de fazer acordos para neutralizar a agressividade que tende a se fazer presentes em conflitos de ideias. Proatividade e versatilidade lhe guia na gestão do dia a dia, ajudando a alcançar objetivos e a movimentar a rotina.

CAPRICÓRNIO (22/12 a 21/1)

É essencial ter cautela, portanto busque se divertir de modo responsável. A Lua encontra Marte e Urano, podendo trazer energia e movimento para sua postura e para o meio social. Procure zelar pela qualidade dos contatos e conter a impulsividade ao lidar com as finanças.

AQUÁRIO (21/1 a 19/2)

Tente defender seus interesses sem ser rude. O cotidiano doméstico pode ganhar energia com o encontro entre Lua, Marte e Urano, tirando a rotina da monotonia. Encontros tensos envolvendo Mercúrio e Saturno tendem a alertar quanto a posturas autoritárias no convívio com seus pares.

PEIXES (20/2 a 20/3)

Procure empregar o discurso com sabedoria. Você pode ficar mais confiante na exposição do pensamento com Lua, Marte e Urano juntos no setor comunicativo, o que pede cuidado para que as palavras não se tornem motivos de conflitos.