VIRGEM (23/8 a 22/9)

Tente adotar um ritmo mais controlado e sem imediatismos. É fundamental evitar uma convivência forçada com seus pares e buscar paz. As dificuldades do dia a dia tendem a trazer alta carga de estresse, afetando a qualidade do trato humano e o seu bem-estar.

Leia seu Horóscopo Personalizado

Saiba tudo sobre signos