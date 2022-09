AQUÁRIO (21/1 a 19/2)

Tente amenizar o impacto de suas ações no entorno, já que a tensão lunar com Urano e Saturno aponta conflitos. A chegada do Sol ao setor espiritual e sua aproximação com Mercúrio tende a lhe colocar no caminho do autoconhecimento e isso ajuda com a expansão dos horizontes intelectuais.

