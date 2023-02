LIBRA (23/9 a 22/10)

A abertura emocional tende a ser aliada ao trato humano, mas tente não deixar que falte senso crítico. Você pode se entender com o entorno no encontro Lua-Júpiter na casa dos relacionamentos. Busque ser criteriosa para evitar se envolver em situações de risco, como alerta a tensão lunar com Plutão.

