VIRGEM (23/8 a 22/9)

Procure evitar centralizar as responsabilidades e tomar decisões sem ouvir as pessoas do entorno neste momento astrológico. Você tende a buscar conforto emocional na família, ao mesmo tempo em que se dedica a aperfeiçoar as questões do cotidiano.

