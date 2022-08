ESCORPIÃO (23/10 a 21/11)

Tente ser coerente com relação ao que você pode ou não fazer agora, como alerta a tensão com Urano e Saturno. O comprometimento com as tarefas do dia a dia tende a se elevar, considerando o encontro Lua-Vênus e a harmonia da dupla com Júpiter no circuito do trabalho.

