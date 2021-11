ÁRIES (21/3 a 20/4)

Tomar decisões faz o ser humano amadurecer e passar uma etapa em sua caminhada. Portanto, exija isso de você. Não deixe outras pessoas decidirem o que fazer o tempo todo e, principalmente, não tenha medo do que escolher. Siga sua intuição sempre.

TOURO (21/4 a 20/5)

Elemento: fogo. Modalidade: impulsivo. Signo complementar: Libra. Regente: Vênus. Não existem indefinições

que resistam ao seu jeito agora. Colocar em pratos limpos o que parece não sair do lugar é uma imensa possibilidade.

GÊMEOS (21/5 a 20/6)

Ótimo período para firmar uma união, não tenha medo de assumir compromissos. Vá em frente. A Lua facilitará suas relações a dois, podendo estabelecer afinidades e ligações mais profundas. O Sol favorece sua habilidade em fazer amigos.

CÂNCER (21/6 a 21/7)

Dica: não adianta insistir no que já cumpriu um papel em sua vida. As mudanças continuam. Você está se sentindo motivado a fazer mudanças. Aproveite este momento em que se sente mais confiante para fazer mudanças. Busque sua força interior. Cor: marrom.

LEÃO (22/7 a 22/8)

Elemento: fogo. Modalidade: fixo.

Signo complementar: Aquário. Regente: Sol. Busque recolhimento no dia de hoje. Reflita sobre sua vida e busque harmonia, já que o momento deixa suas emoções instáveis. Busque superação.

VIRGEM (23/8 a 22/9)

Amor: expectativas altíssimas não resistem ao que a realidade mostra que é possível. Ajustando as suas aos relacionamentos amorosos, certamente a vida ficará muito melhor. E em pouco tempo. Vale lembrar que amores estão favorecidos nesse período, tá?

LIBRA (23/9 a 22/10)

Elemento: ar. Modalidade: impulsivo. Signo complementar: Áries. Regente: Vênus. A fase é positiva paras relações de amizade, trazendo o apoio que você precisa. Aproveite o tempo para refletir sobre suas metas amorosas. Animação e boa disposição.

ESCORPIÃO (23/10 a 21/11)

Elemento: água. Modalidade: fixo. Signo complementar: Touro. Regente: Plutão. Você terá um encontro inesperado. Movimentação social. Sua presença será requisitada, você terá mais popularidade e poder de sedução, sabendo captar as simpatias.

SAGITÁRIO (22/11 a 21/12)

No amor, muitas surpresas e novidades estão a caminho, você terá momentos de muita alegria. Dedique um pouco do seu tempo ao lazer. O setor financeiro está favorecido, o momento também é bom para vender ou comprar imóveis. Cor: violeta. Número: 28.

CAPRICÓRNIO (22/12 a 20/1)

Nesse período, procure agircom perseverança os planos que vem fazendo. Lute pelo que deseja, mas não se esqueça de fazê-lo com justiça. Existe um lugar para cada um e você encontrará o seu, sem que para isso seja necessário destruir os sonhos de ninguém.

AQUÁRIO (21/1 a 19/2)

No amor, repare mais as pessoas que estão a sua volta, dê chance de alguém se aproximar de você. Progresso social. Você liderará e concentrar as pessoas em seu redor e dirigir suas atividades e interesses pessoais com sucesso. Positivo para relacionamentos.

PEIXES (20/2 a 20/3)

Amor: reaproxime-se das pessoas que ama e que são importantes para você. Trabalho: nessa área não há do que reclamar porque os estímulos surgem a todo instante. Selecione as prioridades, é tarefa sua e não pode ser delegada a ninguém.