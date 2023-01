GÊMEOS (21/5 a 20/6)

Nesta fase, busque cuidar para que o fluxo de inovação não lhe afaste de assuntos urgentes que estejam à espera de análise. Um aflorar de ideias criativas pode permear as relações com Lua e Júpiter no setor de amizades, o que faz você dar valor às ações em parceria.

