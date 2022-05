ÁRIES (21/3 a 20/4)

Trabalho: Neste momento próspero é de extrema importância que qualquer investimento seja estudado minuciosamente. Amor: Amores eternos e felicidade completa não existem. Mas os cenários à sua volta são tão bons que é até pecado querer mais.

TOURO (21/4 a 20/5)

Trabalho: A sorte está ao seu lado e manda sinais que não devem ser ignorados. Vale a pena ficar alerta a tudo o que acontecer ao seu redor Amor: Este é um ótimo momento para se aproximar de suas relações e se abrir para novas possibilidades sociais.

GÊMEOS (21/5 a 20/6)

Elemento: Ar. Modalidade: Mutável. Signo complementar: Sagitário. Regente: Mercúrio. É bom ter os pés no chão, mas as emoções, precisam ser levadas em conta. Pense nisso, pois Mercúrio colocará você diante de vários caminhos e será preciso escolher.

CÂNCER (21/6 a 21/7)

Elemento: Água. Modalidade: Impulsivo. Signo complementar: Capricórnio. Regente Lua. Hoje você sente vontade de se conhecer melhor e de vivenciar sua espiritualidade. Nesse período, procure encontrar sintonia entre mente e corpo para harmonizar as relações.

LEÃO (22/7 a 22/8)

Trabalho: Abra mão de algumas vantagens para colaborar com o bem comum. Amor: A hora de fazer acertos com a pessoa que lhe interessa é essa. E eles dependem muito das suas intenções, mas até do que dos seus sentimentos. Você deve reavaliar o que quer.

VIRGEM (23/8 a 22/9)

Elemento: Terra. Modalidade: Mutável. Signo complementar: Peixes. Regente: Mercúrio. Trabalho: Procure planejar melhor seus gastos para poder conduzir seus projetos com segurança. Amor: A vida é feita de momentos. Saiba aproveitar todos eles e se divirta.

LIBRA (23/9 a 22/10)

Amor: Período ótimo. Não é de enxergar estrelinhas nem pisar nas nuvens, mas também nada disso faz parte da sua natureza, não é? Agora é a vez dos amores sérios, talvez até com alguém mais velho querendo compartilhar sua história, isso tudo se você for livre.

ESCORPIÃO (23/10 a 21/11)

Você sente uma maior organização dos seus pensamentos e sentimentos. Este equilíbrio gera paz. É tempo de perceber que a liberdade está na capacidade de se levar a vida que se quer. Este é um ótimo dia para levar o seu amor para um passeio onde tenha verde.

SAGITÁRIO (22/11 a 21/12)

Hoje sua alta estima está em alta! Você percebe melhor seu potencial como pessoa. Este é um bom momento para se divertir ao lado de seus amigos. O companheirismo está destacado. Beneficiando as suas relações de confiança.

CAPRICÓRNIO (22/12 a 20/1)

Trabalho: Saturno lhe traz sorte e determinação para alcançar seus objetivos, aproveite essa faz benéfica para melhorar a sua situação financeira. Amor: Aproveite os bons momentos ao lado dos seus, programando belos passeios para lugares bem interessantes.

AQUÁRIO (21/1 a 19/2)

Elemento: Ar. Modalidade: Fixo. Signo complementar: Leão. Regente: Urano. Busque atividades reservadas e evite se expor. Que tal meditar ou praticar exercícios que conectem você com seu corpo? Invista um tempo em você para melhorar sua vida.

PEIXES (20/2 a 20/3)

Trabalho: Tenha mais confiança para vencer desafios, especialmente aqueles relacionados a dinheiro. Coloque sua vida em ordem e procure descansar. Amor: O momento é positivo no campo amoroso! Com uma boa dose de romantismo no romance ele dará muito certo.