ÁRIES (21/03 a 20/04)

Isole-se de seus problemas se quiser ter um dia bastante produtivo. Procure pensar positivo se quiser alcançar prosperidade. Finança: elevação financeira será possível, se trabalhar com mais dedicação. No amor, momento de grande felicidade no lar.

TOURO (21/04 a 20/05)

Se quiser que seus projetos vão adiante, precisará se concentrar mais neles. Um pouco de perfeição contribuirá para o êxito deles. Dinheiro: fase de prosperidade financeira através de muito trabalho. No amor, seu lado amoroso está em alta. Romance à vista!

GÊMEOS (21/05 a 20/06)

No trabalho quase tudo poderá sair como deseja, pois, o seu lado criativo está em alta. Produtividade de boa qualidade marcará o seu dia. Dinheiro: você poderá ver a cor de uma grana extra. No amor, dia excitante e cheio de surpresas na vida amorosa.

CÂNCER (21/06 a 22/07)

O dia promete intensidade e muito serviço para fazer. Será importante estar centrado e organizado para dar conta de tudo, sem colocar nada a perder. Diversão: procure se distrair. Dinheiro: chance de bons ganhos. No amor, possível sucesso amoroso.

LEÃO (23/07 a 22/08)

Arregace as mangas para realizar algo concreto, só na idealização nenhum projeto terá futuro. Mexa-se! Corra atrás de seus objetivos. O Sol favorece êxito profissional. Dinheiro: terá que suar para ganhar mais grana. No amor, evite bancar indiferente.

VIRGEM (23/08 a 22/09)

Não alimente preocupações. Nesse período, muita coisa poderá mudar sua vida para melhor. Pense positivo e atrairá bons fluidos e com eles poderá alcançar sucesso em várias áreas de sua vida. Dinheiro: pode pintar muito! No amor, pode pintar ciúme.

LIBRA (23/09 a 22/10)

Vênus lhe dá uma invejável capacidade de realização. Você tem tudo para deslanchar sua atividade profissional. Excelente momento para correr atrás de seus interesses. Dinheiro: terá chance para crescer financeiramente. No amor, conquista à vista!

ESCORPIÃO (23/10 a 21/11)

Excelente momento para ousar e dar um novo rumo na sua vida profissional. O que não está dando resultado deve ficar de lado. Criatividade não lhe faltará para iniciar um novo trabalho ou negócio. Dinheiro: situação regular. No amor, paixão está no ar!

SAGITÁRIO (22/11/ a 21/12)

Você deve se concentrar mais no seu progresso material. A prioridade do momento deve ser o crescimento da sua atividade. Tente alavancar sua carreira para se realizar profissionalmente. Dinheiro: Júpiter promete maiores ganhos. No amor, paz e alegria.

CAPRICÓRNIO (22/12 a 20/01)

Saturno, regente deste signo, sinaliza que chegou o momento de agir para garantir estabilidade. Crescimento na sua área profissional será possível, se você mais atuante e buscar progredir. Dinheiro: elevação financeira. No amor, muita afetividade no lar.

AQUÁRIO (21/01 a 19/02)

Não conte com a cooperação dos outros para realizar seus objetivos. A fase é de individualidade e cada um por si mesmo. Dinheiro: poderá ganhar muito se produzir bem. Vida social: promete alegrias. No amor, procure entender mais quem te ama.

PEIXES (20/02 a 20/03)

Talvez tenha que tomar decisões importantes para colocar nos eixos suas atividades. O sucesso do seu trabalho dependerá da boa organização e qualidade do que faz. Dinheiro: poderá pintar em maior escala. No amor, surpresas na vida amorosa.

na vida amorosa.