ÁRIES (21/3 a 20/4)

Hoje é um bom dia para exercitar a humildade e se submeter às opiniões de quem conhece seu trabalho melhor do que você. Ouça a voz da experiência. Clima muito positivo para a sua vida, otimismo e segurança para levar adiante os seus projetos.

TOURO (21/4 a 20/5)

Imaginação! Ficar só reclamando não leva a lugar algum. E lembre-se: ter ambição na medida certa não é pecado. Descanse a mente e o corpo! O conselho dos astros é: viva bem com seu amor e converse muito sobre todos os temas. Bom momento no campo social.

GÊMEOS (21/5 a 20/6)

Pode ser que mudanças repentinas no seu trabalho tragam uma influência muito benéfica para o seu mundo psicológico. Você de vez em quando, precisa mesmo de novos ares e as mudanças que ocorrem deverão ser para melhor. Momento de sorte.

CÂNCER (21/6 a 21/7)

Não deixe furo, pois nesse período pode pintar uma grande oportunidade, talvez a maior até hoje. Você terá que pôr a mão na massa se quiser receber as bênçãos materiais que os astros lhe reservam. Você deve ser generoso e o mais desprendido possível para atrair coisas boas.

LEÃO (22/7 a 22/8)

Você consegue administrar o dinheiro de forma mais prática e objetiva. Não comente sobre aquilo que você possui. Tem gente de olho no seu bolso! No trabalho, período movimentado. Mostre sua capacidade e não se deixe influenciar.

VIRGEM (23/8 a 22/9)

Haverá muita simpatia irradiando de você. É importante buscar segurança material e afetiva para continuar a jornada da vida com motivação e alegria. Astral favorável. Logo haverá boas chances para fortalecer um relacionamento já existente ou encontrar um amor verdadeiro.

LIBRA (23/9 a 22/10)

Você está se sentindo distante do sentimento do verdadeiro amor. Invista na renovação, em novos encontros e acredite que realmente é possível amar e ser amado. Ocupar seu tempo com uma pessoa que não foi aprovada pelo seu coração? Não tem como dar certo.

ESCORPIÃO (23/10 a 21/11)

Hoje você terá segurança para tomar decisões. Saiba equilibrar objetividade e sensibilidade para melhorar sua percepção dentro do trabalho. O período está favorecendo os jogos. Grande possibilidade de se destacar na vida pública, nos esportes e em alguns sorteios.

SAGITÁRIO (22/11 a 21/12)

Neste período você terá melhores chances em suas atividades profissionais, se souber desenvolver e explorar suas possibilidades. Libere um pouco mais de ousadia. Momento de amor. Clima de tranquilidade que só será perturbado se você começar a esperar demais.

CAPRICÓRNIO (22/12 a 20/1)

Nesse período, os astros fortalecem os relacionamentos afetivos e trazem praticidade. Trabalho: A colaboração que existe a sua volta é bastante explícita. Ela pode vir tanto em forma de críticas quanto de de exigências, mas é valiosa e não pode ser desperdiçada.

AQUÁRIO (21/1 a 19/2)

Período de emoções, grandes alegrias na vida sentimental. O céu lhe trará mais sossego e sorte e esse será o final de um período difícil em sua vida. Aproveite para fazer escolhas. Aposte no poder mental e reze para atrair positividade.

PEIXES (20/2 a 20/3)

Boa fase para se dedicar a atividades estimulantes. Converse com seus amigos. Dedique seu tempo a atividades que despertem seu interesse e sua criatividade. Você poderá receber uma oportunidade muito interessante para mudar de emprego, talvez até para trabalhar fora.