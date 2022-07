GÊMEOS (21/5 a 20/6)

Tente não usar as palavras como armas de defesa, mas sim com sabedoria e em benefício das relações humanas. Você pode se revelar mais receptiva às trocas intelectuais com a Lua Nova harmonizada a Sol, Mercúrio e Júpiter, embora um pouco na defensiva ao lidar com desafios interpessoais.

Leia seu Horóscopo Personalizado

Saiba tudo sobre signos