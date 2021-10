ÁRIES (21/3 a 20/04)

Você enxerga com mais facilidade e objetividade os rumos de sua vida cotidiana. Mas é necessário saber lidar com todas as demandas. A felicidade está por perto. Portanto, não deixe que outras pessoas criem obstáculos e impeçam que você seja feliz.

TOURO (21/4 a 20/5)

Pense que tempo é dinheiro e deixe de lado ideias mirabolantes ou promessas de dinheiro fácil. Não queira conquistar as coisas na base da imposição, valorize seu potencial e as chances serão maiores. Bom momento no campo amoroso.

GÊMEOS (21/5 a 20/6)

Você está com muita energia sexual, se esta energia for bem administrada, trará energia e vigor à personalidade. No plano profissional, procure arejar mais sua cabeça e ficar receptivo a novas ideias. Vida familiar cheia de harmonia e muita paz.

CÂNCER (21/6 a 21/7)

Os nativos deste signo, continuam passando por fase muito favorável na vida profissional: com tenacidade e persistência, vocês conseguirão atingir os seus objetivos. No plano sentimental, prepare o seu coração para fortes emoções. Muitas surpresas e alegrias.

LEÃO (22/7 a 22/8)

Ouse mais em seus planos. Conte com os amigos, que vão dar a maior força. Você terá boas chances de se destacar em atividades relacionadas a vendas. Seu progresso financeiro estará em evidência. Bom momento no campo espiritual.

VIRGEM (23/8 a 22/9)

Fase de progresso. Você vive dias movimentados e é bom ficar alerta ao que se passa ao seu redor. Algumas novidades poderão melhorar sua vida pessoal. Seja sincero e exponha seus sentimentos a pessoa amada. Bom momento no campo emocional.

LIBRA (23/9 a 22/10)

Mais hábil para lidar com todos os estímulos em sua vida social, você saberá curtir as oportunidades. Reveja suas finanças de forma objetiva e prática e busque investimentos de grande porte. Bom momento no campo financeiro.

ESCORPIÃO (23/10 a 21/11)

Hoje é um dia de facilidade com a burocracia em geral. Se tiver que dar andamento a processos e documentos, pode se preparar para uma surpresa. Você conseguirá o que deseja sem grande demora. Facilidade para encontrar caminhos retos e chegar ao alvo.

SAGITÁRIO (22/11 a 21/12)

Alguma mudança importante poderá ocorrer na sua vida profissional e de muitos nativos deste signo. Surgirão novas oportunidades no trabalho. Você deve estar bem seguro de sua capacidade para tomar sempre decisões fortes e que mais lhe pareçam corretas.

CAPRICÓRNIO (22/12 a 20/1)

Nesse período, evite falar sobre a sua vida particular a quem não interessa. A fase é de reflexões sobre o seu crescimento profissional. Evolua as ideias antes de concretizá-las e procure não se afobar. Calma. Você passa por um bom momento no campo profissional.

AQUÁRIO (21/1 a 19/2)

Momento de grande criatividade e inspiração. Sem você saber como, as soluções aparecerão na sua cabeça, num processo contínuo. Você pode ficar ansioso por não poder dar vazão a tanta energia. Bom momento no campo sentimental.

PEIXES (20/2 a 20/3)

A movimentação astral coloca você em evidência. Aproveite. Trabalho: Concentre sua energia no que é realmente importante. É apenas nisso. A fase é tão boa que você não pode desperdiçar nem um minutinho dela. Projeção social.