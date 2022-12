VIRGEM (23/8 a 22/9)

Busque valorizar a privacidade. A Lua Crescente encontra Júpiter no setor íntimo e pode sugerir bem-estar no usufruto de prazeres introspectivos. No âmbito social, as tensões da dupla com o Sol tendem a alertar contra a exposição em excesso da individualidade, que facilita julgamentos.

