ÁRIES (21/3 a 20/4)

Trabalho: Um pouco mais de ação será fundamental para aumentar sua produtividade profissional. Marte e Júpiter favorecem o crescimento da sua atividade. Então, por quê não trabalhar mais? Amor: os astros garantem afeto e romantismo na vida a dois.

TOURO (21/4 a 20/5)

Trabalho: força e determinação, juntas, contribuirão para você progredir e aumentar os seus rendimentos. O momento favorece novos negócios. Agilize sua atividade e não se arrependerá. Amor: viagens e passeios estimularão o romance.

GÊMEOS (21/5 a 20/6)

Trabalho: Dê um passo de cada vez em busca do sucesso. Pressa deve ficar bem longe de você, assim, terá condição de alcançar o objetivo desejado. Amor: em prol da harmonia familiar seja mais flexível ao tratar de assuntos delicados.

CÂNCER (21/6 a 22/7)

Trabalho: Você tem tudo para crescer profissionalmente nesse período, pois a Lua lhe concede inspiração para melhorar a qualidade e quantidade do seu serviço. Ele terá condição de competir e conquistar novos negócios. Amor: melhore o seu humor e terá sucesso amoroso.

LEÃO (23/7 a 22/8)

Trabalho: uma parceria com alguém de muita competência profissional poderá ajudar lhe com boas ideias lucrativas. Abra-se para o novo para prosperar profissionalmente e financeiramente. Amor: sua simpatia atrairá olhares do sexo oposto. Cor: verde.

VIRGEM (23/8 a 22/9)

Trabalho: não está descartada uma promoção ou uma produtividade maior do que faz. Os astros favorecem o seu crescimento profissional. Prepare-se para progredir. Sua vida irá mudar para melhor. Amor: Vênus garante uma vida feliz na vida a dois.

LIBRA (23/9 a 22/10)

Trabalho: fase favorável sob o ponto de vista profissional. Negócios surgirão de fontes inesperadas. Sua satisfação será grande e sua produtividade, também. Amor: se já tem alguém em sua vida o melhor é não vacilar. Faça feliz quem te ama de verdade.

ESCORPIÃO (23/10 a 21/11)

Trabalho: adaptar seus projetos à realidade é um passo que você deverá dar sem medo de errar. Ajustem se fazem necessários para desenvolver o que faz para ter condições de avançar profissionalmente. Amor: o romance promete momentos felizes.

SAGITÁRIO (22/11 a 21/11)

Trabalho: boas perspectivas sob o ponto de vista profissional. Júpiter, regente deste signo, lhe confere uma proteção extra para você conquistar bons resultados na sua atividade. Lucros aparecerão. Amor: alegria amorosa não faltará na vida a dois.

CAPRICÓRNIO (22/12 a 21/1)

Trabalho: nesse período, você precisará de muita determinação para avançar profissionalmente. A fase pede cautela com investimentos. Não arrisque seu dinheiro em transação com que não conhece bem. Amor: laços familiares vão se fortalecer. Afeto não faltará.

AQUÁRIO (21/1 a 19/2)

Trabalho: invista em iniciativas profissionais. Sua percepção está nas alturas e terá facilidade de focar os bons negócios. Resultados virão na medida dos seus esforços. Amor: procure sair da rotina. Aceite convites para se divertir. Isso lhe fará muito bem.

PEIXES (20/2 a 20/3)

Trabalho: seu dinamismo favorece a produtividade. Sua criatividade está elevada e tudo que você se propor realizar dará resultados positivos. Bola pra frente! Amor: Os bons momentos ao lado da pessoa amada serão prolongados.