ÁRIES (21/3 a 20/4)

Momento de equilíbrio na sua situação financeira. Saberá como gastar menos e aplicar o seu dinheiro. O dia será marcado pelo descobrimento de novas amizades. No amor: terá disposição para curtir o dia com a galera. Vida familiar promete muita harmonia.

TOURO (21/4 a 20/5)

Bom momento para fortalecer vínculos profissionais. Procure aumentar seus contatos. O período é bom para fazer parceria. Procure agir de forma dinâmica, pois isso despertará o entusiasmo nas pessoas. No amor, curta momentos felizes com seu par.

GÊMEOS (21/5 a 20/6)

Sua criatividade está em alta. A vida profissional é beneficiada pela originalidade. Busque produzir mais para aumentar os seus rendimentos: o momento favorece isso. No amor, o seu bom humor vai atrair várias situações engraçadas. Felicidade a dois.

CÂNCER (21/6 a 22/7)

Nesse período, dê força às atividades profissionais e assim, melhorará os seus rendimentos. A fase promete ser promissora para trabalho de qualidade. Pense positivo para atrair boas energias. No amor, no lar mudanças para melhor no comportamento das pessoas.

LEÃO (23/7 a 22/8)

Nessa fase, ideias divergentes não estão descartadas. Busque preservar sua imagem e conter suas palavras. Esse é um momento de desafios para suas relações: pense nas suas atitudes. No amor, momentos felizes a dois estão constelados para você.

VIRGEM (23/8 a 22/9)

Sua intuição para lidar com a vida profissional está em alta. Saberá agir de forma objetiva ao lidar com dados concretos. Cuidado para você não se empolgar e criar expectativas demais. No amor, seja mais realista e motive o seu lado romântico.

LIBRA (23/9 a 22/10)

Se sonha progredir na sua atividade profissional, esse é o momento certo para correr em busca da sua realização profissional e financeira. Você terá facilidade para obter o que deseja, através de trabalho bem planejado. No amor, divirta-se com seu amor.

ESCORPIÃO (23/10 a 21/11)

Faça o que gosta no setor profissional e o seu rendimento será maior. Trabalhar com prazer sempre traz melhor resultado. Batalhe pelo que quer, pois o momento é de conquistas. No amor, abra o coração e seja mais transparente para a pessoa amada.

SAGITÁRIO (22/11 a 21/12)

Com objetividade e coragem conquistará tudo o que deseja. Júpiter, regente deste signo, protege as iniciativas profissionais e o êxito será o resultado de trabalho bem planejado. Tente! No amor, espante a monotonia e divirta-se com quem gosta, viu?

CAPRICÓRNIO (22/12 a 20/1)

Nesse perído, terá chance de crescimento financeiro se você correr atrás de novos negócios. Você tende progredir, pois sua ambição está nas alturas, aproveite-a para produzir mais. No amor: terá energia de sobra para os eventos em família. Alegria e felicidade no ar.

AQUÁRIO (21/1 a 19/2)

Quando estiver em dúvida, continue a fazer o que está fazendo, com maior dinamismo e verá que a perseverança é o passaporte para o êxito. No amor, fase de momentos prazerosos na sua vida social. Busque transferir essa alegria para a sua vida familiar.

PEIXES (20/2 a 20/3)

Oportunidade de firmar um compromisso financeiro não está descartado. Um encontro casual poderá alterar seus planos e mudar sua vida. Deixe tudo fluir para ver no que dará. No amor, mudanças no modo de se relacionar melhorará sua vida a dois.