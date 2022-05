ÁRIES (21/3 a 20/4)

Trabalho: Querer virar o mundo de cabeça para baixo é erro. Que tal planejar as mudanças? Se puder renove as energias fisicamente através da natureza, uma boa caminhada é saudável. Bom momento no campo profissional e amoroso.

TOURO (21/4 a 20/5)

As melhores qualidades do seu signo estão ampliadas. Utilize essa força para mudar o que for preciso, atrair o que deseja e crescer em todas as direções. Os assuntos de grana estão beneficiados. Fase de progresso. A oportunidade pelo qual tanto esperava está próxima.

GÊMEOS (21/5 a 20/6)

Estará mais alegre e social do que nunca. No amor sua estrelinha da sorte está brilhando. Hoje o dia está muito favorável para os romances e as diversões. Pode aproveitar para curtir um dia bem diferente com a pessoa amada. Bom momento para as pessoas que vão viajar.

CÂNCER (21/6 a 21/7)

Neste momento você consegue captar muita energia criativa. Você se sente inspirado e original. Ajuda dos céus agora é tão favorável às questões afetivas que é até pecado querer mais. Se estiver com os seus compromissos em dia, tire o dia de hoje para se distrair.

LEÃO (22/7 a 22/8)

Conte com os amigos para trocar ideias ou desabafar. Assim vai recuperar o equilíbrio. Ótimas surpresas no trabalho. Comemore, pois poderá ter uma bela promoção. Boa fase astral. Nestes dias, você estará mais sensível e procurando maneiras de obter a felicidade.

VIRGEM (23/8 a 22/9)

Deixe seu jeito generoso rolar solto no ambiente profissional, especialmente ao lidar com os colegas. Sua mente está funcionando mais rápido que seu coração, por isso você pode tomar atitudes inesperadas. Você poderá receber propostas interessantes e inesperadas.

LIBRA (23/9 a 22/10)

Elemento: ar. Modalidade: impulsivo. Signo complementar: Áries. Regente: Vênus. Sua generosidade está em alta no dia de hoje. Aproveite esse período para você cuidar das pessoas e também de seu bem-estar. Cuide de seu conforto.

ESCORPIÃO (23/10 a 21/11)

Terá a oportunidade de fazer novas amizades. Procure se divertir. Bom momento no campo social. Você poderá ter uma boa surpresa, muito agradável, no setor amoroso hoje. Excelente astral. Este período de vibrações tão positivas, trará um novo impulso para a sua vida.

SAGITÁRIO (22/11 a 21/12)

Procure preservar as amizades, pois elas serão de grande importância no futuro. Ótimo período para os negócios e para cuidar do seu progresso social. Aumentos e promoções à vista. Dirija as suas finanças sem negligências ou fraquezas.

CAPRICÓRNIO (22/12 a 20/1)

Nesse período, use a força de sua inteligência para criar condições de seguir em frente. Talvez você precise organizar melhor a sua vida financeira, mas não abra mão do mínimo necessário para torná-lo feliz. Você vive um bom momento no campo emocional.

AQUÁRIO (21/1 a 19/2)

No plano familiar, deixe o barco correr para ver até onde vão as coisas; não se preocupe demais. A sorte o favorecerá em matéria de trabalho e você receberá propostas interessantes. Contudo saiba discutir as condições financeiras.

PEIXES (20/2 a 20/3)

O momento favorece as conquistas e coloca sua imagem em destaque. Aproveite o momento para se promover e fazer com que percebam suas qualidades. No plano profissional, você deve se dedicar um pouco mais e aprender a dividir as tarefas por igual.