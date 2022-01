ÁRIES (21/3 a 20/4)

Fase propícia para expandir sua atividade, pois Marte, regente deste signo, lhe envia vibrantes energias positivas. Você deverá ter êxito nos empreendimentos. Finanças, projetos começarão a dar resultados financeiros. No amor, bom entendimento a dois.

TOURO (21/4 a 20/5)

Faça o seu trabalho de acordo com aqueles que corresponderam a opinião alheia. Não mude nada, pois em time que está ganhando não se mexe. Nas finanças, continue caprichando na sua atividade e continuará progredindo. No amor, muita alegria a dois.

GÊMEOS (21/5 a 20/6)

Fase de prosperidade. Aproveite para investir nos negócios, pois os ventos sopram a favor. Nas finanças, batalhe pelos seus interesses, pois assim, contribuirá para o seu próprio sucesso financeiro. No amor, converse mais com quem ama, viu?

CÂNCER (21/6 a 22/7)

Coloque disciplina no seu serviço e você produzirá muito mais. Talento você tem para se destacar na sua atividade, só lhe falta um pouco mais de atenção. Nas finanças, chance de ganhar uma grana extra nesse período. No amor, muito charme! Só ficará só se quiser.

LEÃO (23/7 a 22/8)

Disposição você tem, mas será preciso buscar caminhos opcionais para alcançar o que deseja na sua atividade. Nas finanças, terá que investir no trabalho para melhorar sua situação financeira. No amor, procure curtir o sentimento de estar de bem com a vida.

VIRGEM (23/8 a 22/9)

Você demonstra muita firmeza ao lidar com grupos, o que pode render liderança em qualquer situação. Você transborda confiança aos demais, pois é um líder nato. Nas finanças, visão de grandes negócios e lucros. No amor, você estará muito conciliador.

LIBRA (23/9 a 22/10)

Abra-se ao novo. Que tal investir na sua atividade? Os astros favorecem evolução profissional. Não será isso que a sua atividade está precisando para decolar? Finanças, situação apenas estável. No amor, os laços amorosos tendem a se fortalecer.

ESCORPIÃO (23/10 a 21/11)

Nesse dia, você terá que usar seu jogo de cintura ao lidar com situações adversas. Desafios serão vencidos se usar toda sua criatividade e diplomacia. Nas finanças, possível elevação financeira por intermédio de bons negócios. No amor, cuide bem do seu lar.

SAGITÁRIO (22/11 a 21/12)

Você está muito comunicativo. Cuidado com a imagem que está transmitindo, pois você tende a ficar muito autoritário. Será melhor exibir o seu lado altruísta e procure ajudar quem precise. Finanças, situação estável. No amor, alegrias na vida amorosa.

CAPRICÓRNIO (22/12 a 20/1)

Para testar o seu lado empreendedor, você terá primeiro de colocar os seus projetos em prática. Saturno, regente deste signo, acena período de êxito em iniciativas bem planejadas. Nas finanças, há chance de melhores ganhos. No amor, felicidade invadirá sua vida a dois.

AQUÁRIO (21/1 a 19/2)

Seria bom fazer parceria com alguém experiente para dinamizar o setor do seu trabalho. Afinal, trabalho conjunto rende mais e evita estresse. Nas finanças, há chance de progresso financeiro. No amor, muita afeto e alegria no lar.

PEIXES (20/2 a 20/3)

Você conduz com maestria sua vida profissional, mesmo assim, terá que inovar alguma coisa na sua atividade para acompanhar o desenvolvimento global de tudo. Nas finanças, tendência de maior lucratividade. No amor, está chegando felicidade.