ÁRIES (21/3 a 20/4)

Você pode descobrir coisas interessantes a seu próprio respeito. Pense! Se tem o desejo de realizar seus sonhos mais ambiciosos, comece a determinar melhor seu empenho para evitar surpresas. Bom momento no campo sentimental.

TOURO (21/4 a 20/5)

Elemento: terra. Modalidade: fixo. Signo complementar: Escorpião. Regente: Vênus. Um trabalho extra poderá render uma grana a mais. Aproveite! Você vai poder colocar prioridade em tudo na sua vida. Faça uma avaliação dos seus objetivos.

GÊMEOS (21/5 a 20/6)

Procure vencer essa timidez e falar com muita franqueza sobre tudo que sente, com a pessoa amada. Momento de muita inspiração. Aproveite para se concentrar e meditar pois dessa maneira fará as melhores escolhas em questões importantes. A vida a dois também deve ser vivida de uma maneira muito íntima.

CÂNCER (21/6 a 21/7)

Este poderá ser um período muito interessante para a sua vida amorosa, pois tudo indica que você poderá dar início a novas e estimulantes relações. A vida profissional está precisando de uma organização. Veja o que realmente quer para poder lutar por aquilo.

LEÃO (22/7 a 22/8)

É tempo de alçar voos altos e bem amplos e tranquilos. Sua expressão demonstra criatividade, principalmente nos âmbitos de estudos e trabalho. Os aspectos intelectuais e sociais estão favorecidos. Aproveite! Bom momento no campo espiritual.

VIRGEM (23/8 a 22/9)

Elemento: terra. Modalidade: mutável. Signo complementar: Peixes. Regente: Mercúrio. Que tal ir a festas, reuniões sociais e até mesmo viajar? O prazer na vida social está chamando. Aproveite o seu magnetismo e expanda os seus contatos.

LIBRA (23/9 a 22/10)

O presente trânsito astral proporciona um valioso auxílio para que você seja capaz de tomar decisões firmes, seguras e sem qualquer impulsividade. Fase boa para planejar o futuro. Facilidade na realização das tarefas rotineiras e também no relacionamento familiar.

ESCORPIÃO (23/10 a 21/11)

Resolva as questões do dia a dia em primeiro lugar, nada de deixar problemas para trás. Analise suas qualidades com sinceridade e estabeleça novas metas para chegar a seus objetivos. Compartilhe ideias com pessoas que pensem igual a você.

SAGITÁRIO (22/11 a 21/12)

A autodisciplina, o treino, a perseverança e o saber trabalhar com poucos recursos são os assuntos do momento. Nesse período, o seu desejo de liberdade inspirará algumas mudanças no seu lado afetivo. Conte com seu grande otimismo para realizá-las.

CAPRICÓRNIO (22/12 a 20/1)

No trabalho este é um bom momento para se destacar, tente tomar para você, responsabilidades rejeitadas por terceiros, mostre que você é inteligente. Sua vida afetiva começa a tomar um rumo mais confortável, seus sentimentos estão em ordem.

AQUÁRIO (21/1 a 19/2)

Coloque mais ordem no seu dia a dia. Olhe antes para você para depois criticar o trabalho alheio. Momento de colher os frutos cultivados há tanto tempo. Você poderá ser recompensado pelo empenho que demonstrou até agora.

PEIXES (20/2 a 20/3)

Algumas mudanças estão previstas para o período. Para se adaptar, invista no aperfeiçoamento profissional. Terá diversas oportunidades de sucesso, principalmente nas ocupações artísticas. Bom momento no campo espiritual.