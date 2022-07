LEÃO (23/7 a 22/8)

Procure buscar acordos pacíficos ao lidar com atritos familiares. É possível que a fase desperte praticidade e capacidade de articulação interpessoal, considerando a Lua no eixo material-social e sua fase crescente, além do ingresso de Mercúrio no setor das finanças.

