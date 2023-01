CÂNCER (21/6 a 22/7)

Com Vênus no setor íntimo, prazeres seletos tendem a ganhar corpo. O momento astrológico pode destacar as parcerias na administração do dia a dia, mas é preciso definir limites financeiros e também cultivar diplomacia nos conflitos territoriais.

Leia seu Horóscopo Personalizado

Saiba tudo sobre signos