GÊMEOS (21/5 a 20/6)

O autoconhecimento tende a ganhar corpo com Mercúrio e Vênus no setor íntimo. Este momento astrológico pode evidenciar um maior envolvimento com os contratempos, o que demanda equilíbrio emocional e uma constante capacidade de ajuste prático e interpessoal.

Leia seu Horóscopo Personalizado

Saiba tudo sobre signos