PEIXES (20/2 a 20/3)

Procure preservar seus interesses ao lidar com a coletividade, inclusive do ponto de vista financeiro, já que a Lua transita no eixo amizades-material. Momento de sensibilidade e generosidade na sua forma de lidar com o entorno, com Vênus na área de relacionamentos.

Leia seu Horóscopo Personalizado

Saiba tudo sobre signos