TOURO (21/4 a 20/5)

Nesta fase, Mercúrio na casa do trabalho tende a contribuir com o planejamento das tarefas. É possível que você tenha maior envolvimento nas demandas do dia a dia e isso lhe ajuda a estabelecer prioridades, além de ajustar os interesses com as pessoas próximas.

