GÊMEOS (21/5 a 20/6)

Saturno ingressa na área do trabalho e tende a destacar maiores responsabilidades e maturidade profissional. Momento de maior atenção às demandas do cotidiano, fazendo com que a rotina seja aperfeiçoada. Tente aproveitar!

Leia seu Horóscopo Personalizado

Saiba tudo sobre signos