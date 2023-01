VIRGEM (23/8 a 22/9)

Marte deixa de retrogradar, o que tende a favorecer a superação de desafios de âmbito profissional. O momento tende a lhe confrontar com suas fragilidades. Com isso, é possível que você tenha consciência do que melhorar, tanto do ponto de vista interpessoal como de gestão.

