ÁRIES (21/3 a 20/4)

O dia está muito favorável para prazeres e divertimentos. Aproveite para relaxar e deixar um pouco as preocupações de lado. Você está sentindo mudanças intensas, vai buscar pôr mais tranquilidade em sua vida. Boa hora para cuidar de investimentos, compras, trocas, etc.

TOURO (21/4 a 20/5)

Favorecida as novas amizades. Você receberá o apoio de uma pessoa muito especial, é hora de dar uma chance ao seu coração de ser feliz. Os astros estimulam sua imaginação, dando a você uma visão mais clara dos fatos. Procure se concentrar e aproveitar as chances.

GÊMEOS (21/5 a 20/6)

Nesse período, você corre o risco de cair num materialismo meio primitivo, procurando apenas os prazeres mais imediatos e físicos. As preocupações com outros setores da sua vida estão longe, e você pode curtir adequadamente os romances. Cor: azul-celeste. Número: 1.

CÂNCER (21/6 a 21/7)

Hoje você poderá resolver mudar alguns de seus objetivos e alterar a sua rota, seguindo mais os desejos do que a razão. Mesmo assim, o resultado será positivo. Você fica contente quando consegue fazer exatamente o que quer. Você vive um bom momento no campo social.

LEÃO (22/7 a 22/8)

Sua autoestima está em alta, será bom mantê-la sempre lá em cima. Conte com um sopro de sorte que vale para o amor e para o trabalho. Momento feliz. Você vai adorar o clima leve que vem chegando. Você vai achar as pessoas encantadoras e as conversas interessantes.

VIRGEM (23/8 a 22/9)

Elemento: terra. Modalidade: mutável. Signo complementar: Peixes. Regente: Mercúrio. Você pode estar alimentando grandes expectativas a respeito da vida social. Mas pode sentir muito medo de não conseguir agradar as pessoas do seu meio de amigos. Cor: areia.

LIBRA (23/9 a 22/10)

Reserve momentos para se divertir e se distrair. Caminhadas ao ar livre para ativar a circulação serão muito benéficas. Neste período, você se conscientiza de que mais vale ter poucos amigos de confiança do que contar com muitas amizades não confiáveis.

ESCORPIÃO (23/10 a 21/11)

Você está captando energias vibrantes, e poderá se sentir mesmo no mundo da Lua. Muito envolvimento com assuntos sociais. Novas amizades e viagens serão importantes para você, que está precisando renovar as energias. Bom momento no campo familiar.

SAGITÁRIO (22/11 a 21/12)

Vida afetiva favorecida. Clima de fraternidade; você poderá compartilhar seus sonhos mais caros com a pessoa amada. Neste período, grandes possibilidades de concretizar uma bela viagem, o que poderá ser muito agradável e vantajosa para você.

CAPRICÓRNIO (22/12 a 20/1)

A vontade de viver um grande amor e a de ter liberdade total disputam o mesmo espaço agora. A fase é de colher frutos semeados no passado. Você é sensível e saberá como e quando investir na divulgação do que faz. Será importante fazer isso para receber o retorno do seu trabalho. A vida material melhora, e muito.

AQUÁRIO (21/1 a 19/2)

Haverá um clima de muita harmonia neste dia, e você tende a desejar programas mais ame-nos e simples. Entretanto, aceitará de bom grado o que se lhe apresentar. Faria muito, bem ouvir músicas ou dançar, mas principalmente cantar. Aproveite.

PEIXES (20/2 a 20/3)

Elemento: água. Modalidade: mutável. Signo complementar: Virgem. Regente: Netuno. Abra-se para oportunidades de lazer que surgirão durante o dia. Os planetas se acumulam em sua área social, atraindo pessoas que podem se tornar amigos.