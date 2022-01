ÁRIES (21/3 a 20/4)

A luz do Criador é o que está por trás de tudo, de cada ser, portanto, não reclame da sua vida, pois Deus sabe o que é melhor para você evoluir. Nas finanças, ganhará pouco com muito trabalho, mas dias melhores virão. No amor, espalhe o bem, viu?

TOURO (21/4 a 20/5)

Não é hora de imediatismo, você terá que planejar tudo em longo espaço de tempo, pois atitude apressada pode gerar prejuízo nas suas atividades. Nas finanças, você crescerá financeiramente, mas aos pouquinhos. No amor, amizades podem virar amor.

GÊMEOS (21/5 a 20/6)

A sua perspicácia contribuirá para fazer ótimos negócios. Atividades envolvendo artigos femininos estão favorecidos. Nas finanças, êxito com vendas. Os trabalhos criativos renderão bom dinheiro. No amor, afetividade e felicidade no relacionamento.

CÂNCER (21/6 a 22/7)

Acredite na sua intuição e o seu talento fará o resto. A Lua, regente deste signo, nesse período conspira para você produzir trabalhos criativos e crescer profissionalmente. Já, nas finanças, terá que ter cuidado para não perder dinheiro. No amor, coração em festa!

LEÃO (23/7 a 22/8)

Você tende a deslanchar sua carreira profissional, pois está com muita capacidade para produzir trabalhos expressivos e captar o interesse popular por eles. Nas finanças, tudo agora, indica prosperidade financeira. No amor, felicidade tende a chegar.

VIRGEM (23/8 a 22/9)

Sucesso na carreira profissional atrai admiração. Superiores estão de olho em você. Alguém pode lhe propor parceria. Aguarde os acontecimentos, pois os ventos sopram na sua direção. Nas finanças, situação estável. No amor, muita paz na vida afetiva.

LIBRA (23/9 a 22/10)

Seu lado otimista faz com que atinja seus objetivos e cresça profissionalmente. Nas finanças, cuide das suas para ter um futuro promissor. No amor, a sua dedicação vai lhe render frutos na vida amorosa. Momentos inesquecíveis serão vividos a dois.

ESCORPIÃO (23/10 a 21/11)

Não deixe o desânimo tomar conta de você, pois sua vida profissional vai melhorar. Afaste pensamento negativo para que o otimismo possa imediatamente se apresentar. Nas finanças, situação estável. No amor, não tende a dominar quem você ama, viu?

SAGITÁRIO (22/11 a 21/12)

Trabalho e diversão se harmonizam nessa semana. Poderá fazer as duas coisas sem uma não comprometer a outra. Nas finanças, o dinheiro vem com maior força, pois produtividade virá antes. No amor, favorável para dar início ou final de ralação.

CAPRICÓRNIO (22/12 a 20/1)

Seu lado otimista está em alta nesse período e isso faz com que você corra atrás de seus interesses e alcance os resultados esperados. Nas finanças, é época de ganhar muito dinheiro com trabalhos criativos. No amor, bom período para fazer declaração para quem ama.

AQUÁRIO (21/1 a 19/2)

Criatividade e planejamento serão o alicerce para boa produtividade na sua atividade nesse período. Nas finanças, terá uma fase de resultados surpreendentes no seu trabalho que poderão até engordar sua poupança. No amor, êxito amoroso.

PEIXES (20/2 a 20/3)

Tente aumentar espaço para atividades sociais, preferindo ambientes selecionados que lhe se divertir e relaxar. Nas finanças, não é bom momento para especulações, segure sua grana, viu? No amor, no romance cada dia é uma lição de lealdade e afetividade.