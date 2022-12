TOURO (21/4 a 20/5)

É importante moderar a exposição social. A vida privada tende a ficar no centro dos interesses a partir de agora. Isso acaba favorecendo mudanças nas rotinas e no relacionamento com o entorno imediato, visto o trânsito lunar no eixo família-cotidiano.

