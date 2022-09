CAPRICÓRNIO (22/12 a 21/1)

Já pensou em assumir uma postura mais reservada? Isso porque é possível que os conflitos aflorem agora. As relações com as pessoas podem se intensificar com a Lua no eixo família-relacionamentos, o que favorece ajustes em benefício das rotinas e do próprio convívio.

