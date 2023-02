VIRGEM (23/8 a 22/9)

As parcerias tendem a ficar em destaque com o Sol ingressando na casa dos relacionamentos. Este momento astrológico pode promover revisão de ideias que favorecem o funcionamento das rotinas, da convivência com o entorno imediato e do seu bem-estar.

