ÁRIES (21/3 a 20/4)

Trabalho: passe para trás o que não deu resultado. Novas alternativas virão pouco a pouco e novas fontes de rendas se abrirão para você. Se enquadre no novo e o sucesso poderá te pegar. Amor: vai ter que se empenhar para entender os sentimentos de quem te ama.

TOURO (21/4 a 20/5)

Trabalho: seu senso de responsabilidade ajuda você a lidar com suas limitações no setor profissional. Muita coisa mudará nesse setor, nesses vindouros dias. Prosperidade será possível com trabalho bem planejado. Amor: procure ambientes em que possa ter paz.



GÊMEOS (21/5 a 20/6)

Trabalho: nos vindouros dias conseguirá novas tarefas e menos preocupações. Dinheiro não faltará e muito menos: trabalho! Vida social: surpresa e alegria com o aparecimento de amigos que estavam distantes. Amor: os astros garantem animação e alegria a dois.



CÂNCER (21/6 a 21/7)

Trabalho: a Lua envia energias positivas nesse período, tente canalizá-la para ter forças para lutar contra as adversidades do momento. Após uma fase difícil o sucesso irá lhe encontrar, aguarde! Amor: romantismo e afeto serão suas armas para tornar o seu romance mais duradouro.



LEÃO (22/7 a 22/8)

Trabalho: sua estrela vai brilhar e conseguirá prosperar acima do que vai esperar. Seu talento será reconhecido e muita coisa boa vai florescer em sua vida profissional. Amor: passeio com a família promete muita animação e melhor convívio. Alegria não faltará.

VIRGEM (23/8 a 22/9)

Trabalho: há boas chances de conhecer alguém que poderá lhe transmitir sabedoria para você abrir seus caminhos profissionais. Talento você tem e um empurrãozinho será bem-vindo! Amor: aposte em um programa caseiro para unir os seus familiares.



LIBRA (23/9 a 22/10)

Trabalho: o clima agora e de planejamento. Tire uns dias para melhorar os seus projetos. Use novas estratégias para não se desgastar tanto. Sucesso exige muita dedicação ao que faz, então, dose suas energias. Amor: o clima agora é de paz e romance. Deixe rolar!



ESCORPIÃO (23/10 a 20/11)

Trabalho: novas possibilidades profissionais serão possíveis nos vindouros dias. Negócios importantes trarão novas expectativas de crescimento financeiro. Amor: a Lua traz um momento de encantamento e felicidade no relacionamento. Clima de paz e cumplicidade.



SAGITÁRIO (22/11 a 21/12)

Trabalho: o período traz equilíbrio na sua situação financeira. Novos negócios trarão mais lucros. Terá maior prosperidade e paz na sua vida profissional. Valorize os seus triunfos. Amor: Procure desfrutar tudo de bom que Vênus oferece no seu relacionamento amoroso.



CAPRICÓRNIO (22/12 a 21/1)

Trabalho: novas possibilidades de progresso profissional estão consteladas para você obter estabilidade profissional e financeira. Não se esqueça de correr atrás disso, tá? Amor: alerta máximo! O seu coração clama por um mar de cumplicidade e romance sem fim.



AQUÁRIO (21/1 a 19/2)

Trabalho: se você quer progredir de verdade não pare de investir suas forças nas suas atividades. Nada de comodismo. Produza mais para prosperar financeiramente. O sucesso lhe aguarda! Amor: não mande recado. Declare-se pessoalmente. Isso vale conquista.



PEIXES (20/2 a 20/3)

Trabalho: se usar o seu talento total, melhor será sua produtividade. Saiba que Netuno, torce pelo seu sucesso profissional. E lhe inspira para produzir tudo que tem em mente. Amor: seu ambiente familiar estará nos melhores dias: paz, amor e alegria não faltarão.